Boeren eisen zendtijd bij tv-programma Harry Mens en die krijgen ze ook

NOORD-HOLLAND - Boeren uit Noord-Holland en Zuid-Holland zijn opgeroepen om vanmorgen om 09.00 uur naar Hotel van Oranje in Noordwijk te komen om actie te voeren. Agractie Nederland, die de actie op touw zette, geeft aan zendtijd te eisen in het programma Businessclass van Harry Mens. De televisie-presentator heeft laten weten "best bereid" te zijn twee boeren het woord te geven.

Een woordvoerder van de organisatie zegt dat er ruim honderd boeren met trekkers zijn. De eerste mensen kwamen al rond 20.30 uur aan. "Lekker op tijd, slapen doen we 's nachts", zegt een boer tegen Omroep West. Volgens hem is het menens. "Je moet wel als ze je het mes op de keel zetten."

De eerste boeren kregen van het hotel alvast een kopje koffie aangeboden:

Harry Mens is inmiddels ook aangekomen. Hij zegt dat de boeren best wat mogen zeggen in zijn programma. "Wat moet je anders. Je kan ze toch niet zo laten staan." Agractie is blij zendtijd te krijgen. "Dat is toch geweldig, we hoeven het niet eens te eisen", zegt een woordvoerder.

Boeren in het hele land voeren de laatste tijd geregeld actie. Ze zijn het niet eens met het stikstofbeleid van de overheid. Mogelijk gaan boeren uit Noord-Holland via het strand van Zandvoort naar Noordwijk. Daar wist de woordvoerder van Agractie vanmorgen niets over te zeggen.