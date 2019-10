Amerikaanse piloot WO2 herdacht bij Vatrop: "Hij was nog maar 20 jaar oud"

VATROP - Midden in de velden tussen Oosterland en Hippolytushoef is vandaag de jonge Amerikaanse piloot Ivar Moon herdacht. Hij werd met zijn P-47 Thunderbolt door de Duitsers uit de lucht geschoten op 3 november 1943. Op een kruising vlakbij de plaats waar hij crashte staat nu een herdenkingspaal met informatie over de vlieger.

"Wij zien de gesneuvelde Geallieerden eigenlijk als onze broeders", vertelt Dick Doornik van het Veteranencontact Hollands Kroon,"Dat waren ook militairen en zijn gesneuveld voor onze vrijheid. Samen met zijn collega's werkt hij graag mee aan de herdenking: "Dit doet je heel veel. Die jongens was nog maar 20 jaar."

Amerikaanse begraafplaats

"Ivar Moon vloog als jager mee met een groep bommenwerpers die op weg waren naar Willemshaven. Hij is boven de Waddenzee aangevallen door Duitse jagers", vertelt Mark Hakvoort van de Stichting Herdenkingspalen Hollands Kroon. Samen met zijn compagnon Chris Dijkshoorn plaatst hij de monumenten bij crashsites. "Moon ligt nu begraven op de Amerikaanse begraafplaats van Margraten in Limburg."

"We willen er de komende maanden nog acht van dit soort palen gaan plaatsen in de Wieringermeer, Wieringen, bij Anna Paulowna en Nieuwe Niedorp", vertelt hij. Het compleet krijgen van alle goede informatie is een monnikenwerk: "Dat kost heel veel tijd ja. Maar het is ook erg mooi werk."

Poppy

De veteranen uit Hollands Kroon eerden vandaag ook andere vliegtuigbemanningen op de begraafplaats van Hippolytushoef. Ze plaatsten kleine houten kruisjes met daarop een 'poppy': een klaproos. "Dit doen we nu al 4 jaar. Het is vanwege Remembrance Day, dat in Engeland elk jaar gehouden wordt op 11 november. Het is nu een eerbetoon aan de gesneuvelde vliegers hier."