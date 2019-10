Bijzondere albinozeehondje 'Snowwhite' in Ecomare maakt het goed

TEXEL - Het albinozeehondje, dat afgelopen dinsdag werd gevonden op Texel, zit nu al enkele dagen in dierenopvangcentrum Ecomare. Na een fikse medicijnenkuur maakt het bijzondere diertje het goed.

"Hij heet Snowwhite, heel toepasselijk", vertelt dierenverzorgster Mariette Smit van Ecomare. De witte zeehond werd gevonden op de Waddendijk. Door zijn heel lichte vacht en rode ogen werd al gauw duidelijk dat het een albino was. In zeehondenland is het heel bijzonder en ook bij Ecomare is het niet eerder gezien. "We hebben zo'n zeehond hier nog nooit in het wild gezien, maar ook nooit eerder in de opvang gehad."

Lees ook: Albinozeehond binnengebracht bij Ecomare: dier is door zeldzame afwijking spierwit

Bij binnenkomst had het zeehondje een longworminfectie. Hij heeft een stevige medicatiekuur gehad en heeft nog steeds een longontsteking. Dierenverzorgster Mariette is positief over het herstel: "Ik moet altijd eerlijk zijn, je moet altijd een slag om de armen houden, maar ik denk wel dat hij het gaat redden."

Snowwhite blijft vooralsnog niet in het centrum. Ook al zal dat nog best voor extra bezoekers kunnen zorgen."We hebben er plek voor, maar we hebben de voorkeur de dieren gewoon weer terug te brengen naar zee."