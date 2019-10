Jachthaven in Uitgeest (bijna) winterklaar: 350 boten in de stalling

UITGEEST - Jos Tonnen kijkt, wijst en roept. De voorman takelde met zijn team aan vrijwilligers de afgelopen weken 350 boten uit het water in de Jachthaven Zwaansmeerpolder.

Het vaarseizoen zit er nu dan ook echt op, zo lacht Tonnen. "Vandaag en morgen tillen we de laatste boten naar de winterstalling. Maar dan begint het eigenlijk pas, want dan kan je onderhoud aan je boot plegen. Schilderen, poetsen, schoonmaken; in de zomer is standaard de boot te klein en in de winter altijd te groot", aldus de vrijwilliger.



Lees ook: Zeilen met een beperking: het kan bij Sailability in Uitgeest

'Ging feilloos'

Havenmeester Peter de Vries coördineert alles. Hij kijkt terug op een geslaagde operatie, maar stipt ook het slechte weer aan. "Regen en wind. Nee, dat viel niet mee", zegt De Vries. "Maar ze hebben het fantastisch gedaan. Al een jaar of wintig werken ze samen. Allemaal mensen uit de techniek en dat ging feilloos."

Maar voor wie denkt dat De Vries en zijn team aan vrijwilligers onderuit kunnen gaan zitten heeft het mis. "In een jachthaven is altijd iets te doen."