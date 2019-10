Schietpartij Amsterdam lijkt afrekening in bendeoorlog Montenegro

AMSTERDAM - De schietpartij gisteren, waarbij Goran Savic, de uitbater van een pizzeria op het Hugo de Grootplein om het leven kwam, lijkt niet gericht te zijn geweest op hem, maar op het andere slachtoffer. Jovan Djurovic staat in Montenegro te boek als een bendeleider, op wiens leven al een bizarre aanslag werd gepleegd.

De naam Jovan Djurovic is bekend in Montenegro. Bij nieuwszender Vijesti werden al vaker reportages over hem gemaakt. Zij hebben van de Montenegrijnse politie de bevestiging dat het om Djurovic gaat. Hij staat bekend als de leider van een bende uit de stad Bar. Volgens een journalist van Vijesti is er sinds een tijd een bende-oorlog gaande tussen drie verschillende groeperingen.

Explosief op graf van broer

De havenstad Bar staat in Montenegro bekend als de plek waar de meeste drugs binnenkomen en mogelijk gaat het conflict tussen de bendes dan ook daarover. Al in 2014 werd er geschoten in een café waar Djurovic eigenaar van was. Zeker is dat er afgelopen jaar verschillende liquidaties zijn gepleegd in de stad. Djurovic was ook zelf doelwit. Daarbij schuwden de mensen die het op hem voorzien hadden geen enkel middel.

Op het graf van de broer van Djurovic, Luka, die eerder omkwam bij een auto-ongeluk, werd drie jaar geleden een bom neergelegd. Het was de bedoeling dat die af zou gaan op het moment dat Jovan zijn broer kwam herdenken. De bom explodeerde, maar te vroeg om Djurovic te raken. Wel was het graf volgens een Montenegrijnse journalist 'een ravage'.

Tweede aanslag op motor

Vorig jaar werd in de drukke hoofdstraat van Bar een explosief gelegd bij de motor van Djurovic. Ook dat ging niet goed, ondanks verscheidene pogingen tot detonatie bleef het explosief liggen. De politie kon het uiteindelijk onschadelijk maken. Er staan in die zaak zeven mensen terecht.

De naam Goran Savic, de man die gisteren om het leven kwam, zegt journalisten in Montenegro niets. Het enige wat bekend is, is dat hij uit Servië kwam. Het is dus zeer de vraag of Savic ook een rol speelde in de (Montenegrijnse) onderwereld.