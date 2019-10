Actiegroep SchipholWatch maakt zich zorgen om beveiligingslek: 'Gaat om privacygevoelige informatie'

SCHIPHOL - Dinsdag werd de officiële klachtenwebsite van Schiphol offline gehaald vanwege een beveiligingslek. Volgens Schiphol is er "geen aanwijzing dat er persoonsgegevens zijn onttrokken", maar daar is de actiegroep SchipholWatch niet gerust op. Later die dag was een groot deel van de website namelijk weer online, maar bleef het onmogelijk om een klacht in te dienen: "Dit duidt erop dat het lek zat in het meest gevoelige deel van de site."

Dat schrijft de actiegroep op haar website. Daarbij gaat het om het deel van de website van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) waarop mensen hun privégegevens achterlaten om een klacht te kunnen indienen over vlieglawaai of andere hinder. En daar is de actiegroep niet blij mee. "De site verplicht de indieners immers veel privacygevoelige informatie op te geven, voordat een klacht kan worden ingestuurd."

Lees ook: Schiphol haalt officiële klachten-website offline vanwege beveiligingslek

Zo moeten indieners onder meer adresgegevens en een emailadres opgeven. Daarnaast moeten ze een wachtwoord kiezen. "Al met al informatie die de gemiddelde omwonende niet graag op straat ziet liggen", zegt de actiegroep.

'Verouderde website'

Ook zegt SchipholWatch dat Schiphol al vaak werd aangesproken op de verouderde website van het BAS. Zo beschikte die niet over een beveiligde http-verbinding. "Voor een site die privacygevoelige informatie van gebruikers vraagt, is zo'n onbeveiligde verbinding tegenwoordig 'not done'."

Opvallend is dat een onbeveiligde http-verbinding volgens SchipholWatch wel voordelen heeft voor het BAS. Dat leidt er namelijk toe dat de site lager in de resulaten van Google verschijnt. Daardoor kunnen mensen die een klacht willen indienen de site moeilijker vinden.

Reactie Schiphol

Een woordvoerder van Schiphol laat in een reactie weten dat uit het eerste onderzoek blijkt dat er geen persoonsgegevens zijn onttrokken. "Op dit moment is er dus geen aanleiding om te denken dat er gegevens zijn gelekt. Maar dat kan ik nog niet 100 procent garanderen."

Ook gaat de woordvoerder in op de ontbrekende http-verbindindingen bij de oude website. Volgens hem is Schiphol juist "hartstikke blij" met de meldingen en probeert het bedrijf er niet voor te zorgen dat de klachtenwebsite moeilijker te vinden is. "Door de meldingen weten we waar mensen hinder van ondervinden en op welke tijdstippen. Ook bij bijeenkomsten geven we altijd aan dat mensen op die website hun klachten kwijt kunnen."