Auto volledig uitgebrand in Den Helder

DEN HELDER - Vannacht is een auto volledig uitgebrand in de Biesbosstraat in Den Helder.

Met een schuimblusser was de brand gelukkig snel uit, maar de brandweer kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Een auto die naast het brandende voertuig stond, heeft ook schade opgelopen.

Er wordt nog onderzoek gedaan. Brandstichting wordt niet uitgesloten.