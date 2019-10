Friese vlag wappert op steeds meer plekken na oproep van boer

ZUIDSCHERMER - De ludieke petitie van melkveehouder Ad Baltus uit Zuidschermer om Noord-Holland bij Friesland te voegen, stevent af op een succes. In korte tijd zijn er al ruim 1.400 handtekeningen opgehaald.

Ook is de Friese vlag op steeds meer plekken in Noord-Holland te zien. De blauw-witte vlaggen met de bekende rode pompeblêden hangt inmiddels in de Schermer, in de Wieringermeer en op viaducten boven de snelwegen A9 en A7.

De actie is de volgende stap in de protesten tegen de stikstofregels die door de provincie zijn opgelegd. Na massale trekkertochten naar Den Haag en het provinciehuis in Haarlem, zetten Noord-Hollandse boeren hun protest voort. Deze week heeft de actie van de agrariërs een ludiek karakter: ze willen dat Noord-Holland bij Friesland gaat horen. Om Noord-Hollanders te laten wennen aan het idee, hangen ze overal de Friese vlag op.

De reden voor de vlaggen-actie is wel serieus: in Friesland zijn de stikstofregels wél van tafel en overlegt het provinciebestuur mét de boeren over een oplossing. "Hier is de provincie star en praten ze óver ons en niet mét ons", vindt Baltus.

Friesland-West

De boeren willen via een petitie genoeg handtekeningen verzamelen om met een burgerinitiatief de overgang naar Friesland bij de provincie op de agenda krijgen. "Friesland-West moeten we gaan heten, met een knipoog naar West-Friesland. En als mooi voordeel krijgen we de Beerenburg en Elfstedentocht erbij."

Vrijdagmiddag zal de officieuze overdracht van Noord-Holland aan Friesland plaatsvinden op de Afsluitdijk.