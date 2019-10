Boeren voegen daad bij woord in de Schermer: Friese vlag wappert

SCHERMERHORN - Er wappert sinds vanmorgen een Friese vlag bij de Schermermolens. Die staat voor een aantal Noord-Hollandse boeren symbool voor het feit dat ze door hun 'eigen' provincie niet gehoord worden wat betreft het stikstofbeleid. Melkveehouder Ad Baltus zei gisteren tegen NH Nieuws dat hij de gang van zaken spuugzat is en zich graag zou aansluiten bij Friesland. "Ik voel me in de steek gelaten."

En dus beloofde hij actie: "We hangen de vlaggen op plekken waar ze vanuit het provinciehuis gezien kunnen worden. We willen ze laten zien dat het ook anders kan."

Baltus is dus geen eigenaar van de Schermermolens, maar kreeg wel toestemming om de Friese vlag - tijdelijk - op te hangen. Volgens hem komt er ook een ontmoeting met de Friese boeren halverwege Afsluitdijk, aanstaande vrijdag. "Noord-Holland wordt Friesland-West!"