Militairen helpen mee bij groot politie-onderzoek in Huizen

HUIZEN - De politie is aan de Ambachtsweg in Huizen bezig met het onderzoeken van meerdere auto's bij een garage. Ook het pand zelf en een huis in de buurt worden uitgekamd. Militairen, politie-honden en Liander helpen ook mee bij het onderzoek.

Volgens de politiewoordvoerder worden de auto's uitgekamd voor een lopend politie-onderzoek, waar later meer bekend over wordt gemaakt.

Het onderzoek vindt volgens een ooggetuige plaats op verschillende locaties aan de Ambachtsweg, waaronder bij autozaak Batman en een woonhuis. Het is niet bekend of de autodealer iets te maken heeft met het onderzoek.