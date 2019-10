Drie minderjarige jongens opgepakt voor steekpartij Purmerend

PURMEREND - De politie heeft drie minderjarige jongens opgepakt voor de steekpartij op de Spinetstraat in Purmerend gisteren. Twee jongens van 16 en 18 jaar raakten gewond.

De steekpartij vond plaats bij een garagebox. De politie kreeg rond 15.10 uur een melding dat twee gewonde jongens zich bij het Dijklanderziekenhuis hadden gemeld. Zij waren daar op eigen gelegenheid naartoe gegaan. Het duo had steekwonden opgelopen.

Lees ook: Twee gewonden bij steekpartij in Purmerend: verdachte aangehouden

De politie meldde gisteren al dat er een verdachte was opgepakt. Later zijn er nog twee aanhoudingen verricht. Wat de aanleiding voor de steekpartij is geweest, is nog onduidelijk. De politie doet daar nog onderzoek daar.