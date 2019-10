Velsen legt gemaal aan om fietstunnel Santpoort-Noord droog te houden

SANTPOORT-NOORD - Het is vele fietsers een doorn in het oog: na zware regenval staat het fietstunneltje aan de Slaperdijk binnen mum van tijd blank. Binnenkort is dat verleden tijd, want de gemeente Velsen kondigt vandaag de aanleg van een gemaaltje aan.

Dat meldt de gemeente vandaag in een bericht op Facebook. "Wij krijgen veel meldingen binnen over het fietstunneltje bij de Slaperdijk in Santpoort-Noord. Bij ernstige regelval staat dit tunneltje onder water. De afgelopen weken was dit dus een aantal keer het geval."



De gemeente treedt niet in detail over de oorzaak, maar benadrukt na onderzoek de oplossing voor het probleem te hebben gevonden. Met een nieuw aan te leggen gemaaltje moet bij hevige regenval het overtollige hemelwater uit het tunneltje worden gepompt.

'Zwembadje'

De oplossing wordt verwelkomd. "Top dat ze er wat aan gaan doen, want je fietst gewoon door een sloot. Niet prettig", reageert een tunnelgebruiker onder het bericht van de gemeente. "Het was inderdaad een zwembadje", beaamt een ander.

Toch lijkt het gros van de tunnelgebruikers een andere maatregel nog meer op prijs te stellen. "Wellicht is het dan mogelijk om rechts een spiegel te plaatsen zodat men wanneer men het tunneltje uit fietst zicht heeft op het fietsverkeer wat van beide kanten komt", verwoordt een man dat. "Ja, echt graag spiegels! Gevaarlijk punt! Ik blijf tegen de kinderen zeggen: pas op als je het tunneltje uitrijdt!"

Of de gemeente voornemens is dat verzoek te honoreren, is niet bekend.