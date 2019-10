VIDEO: Wateroverlast en ondergelopen straten door zware regenval

ZANDVOORT - Door heftige regenval zijn straten op een aantal plekken in Noord-Holland blank komen te staan. Het KNMI heeft code geel afgegeven. Op beelden is te zien dat er vooral in Zandvoort en Haarlem een flinke hoeveelheid water op de wegen ligt.

Op de Koninginneweg in Zandvoort rijden auto's door een diepe laag. Geparkeerde voertuigen staan tot met hun wielen bijna volledig in het water.

Tekst gaat verder onder de video:



Omdat er vanavond nog meer zware regenbuien verwacht worden, heeft de gemeente Zandvoort extra maatregelen getroffen. Zo is de noodvoorziening bij speciale buffervijvers op het Circuit in werking gesteld. De schuif in de stuw bij de buffervijvers is open gezet. Het overtollige water kan nu uit de buffervijvers en de Zandvoortse riolen naar de buffer stromen.

Haarlem

Ook in Haarlem staan de straten blank. Naast overlast zorgt dat ook voor plezier: spelende kinderen stampen op de Veenbergstraat door de mega-plassen.

Tekst gaat verder onder de video:



Op de Rijksstraatweg ter hoogte van het Soendaplein in Haarlem rijden auto's en bussen over de ondergelopen weg.

Tekst gaat verder onder de video:



Er zijn, onder andere in Monnickendam, meldingen gedaan van wateroverlast, maar het lijkt mee te vallen met de problemen. Onze verslaggever laat weten dat het waterpeil weer hard aan het zakken is.

Meer buien

De rest van de avond zal er nog wel flink wat water uit de lucht vallen, vooral in het midden en noorden van de provincie. In de loop van de avond wordt het vanuit het noordwesten droog, het regengebied verlaat het zuidoosten pas aan het einde van de nacht.