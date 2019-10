Buurtbewoners na schietpartij Keesomstraat Zandvoort: "Ik heb zeker vijf of zes knallen gehoord"

ZANDVOORT - Tussen de bladeren is maandagochtend nog een kogelhuls te zien op het parkeerterrein bij een flat aan de Keesomstraat in Zandvoort. Een agent zet er snel een pilon op om de sporen veilig te stellen. Vannacht is hier een aantal keer geschoten, maar door wie en op wie is nog onduidelijk.

Buurtbewoners staan met elkaar te praten over wat ze allemaal hebben gehoord en gezien vannacht. Het was rond kwart over één toen er ineens harde knallen klonken. "Eerst twee en toen nog drie of vier. Ik dacht eerst dat het vuurwerk was of dat ze misschien op herten aan het schieten waren in de duinen", vertelt een mevrouw.

Ze hebben allemaal gehoord hoe een voertuig wegscheurde. Er zijn geen slachtoffers en de daders zijn spoorloos. De kogels hebben wel geparkeerde auto's geraakt. Die zijn voor onderzoek in beslag genomen door de politie. De eigenaren zijn ze voorlopig even kwijt.

(Beelden van vannacht na de schietpartij, artikel gaat verder na video)



Geen arrestatie

"De politie had het over drie schoten, maar ik heb er zeker vijf of zes gehoord", vertelt een andere buurtbewoonster. "Aan deze kant twee en toen later nog aan de andere kant van de flat ook. Belachelijk, het wordt steeds gekker", zegt ze.

Er gaan maandagochtend geruchten in de buurt rond dat er iemand zou zijn gearresteerd, maar een woordvoerder van de politie laat weten dat dat niet het geval is.