Politie doet sporenonderzoek na schietpartij in Zandvoort

ZANDVOORT - Bij een flat aan de Keesomstraat in Zandvoort zijn vannacht door meerdere getuigen schoten gehoord. Dit gebeurde rond 01.15 uur.

Vlakbij de flat en op de parkeerplaats zijn meerdere kogelhulzen gevonden. Een mogelijk slachtoffer is nog niet gevonden, wel zijn meerdere auto's beschadigd geraakt.

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De politie heeft in de loop van de nacht nog sporenonderzoek gedaan.