Vijf vaten met gevaarlijke stoffen in water Vijfhuizen gevonden

VIJFHUIZEN - In een sloot bij Vijfhuizen zijn vanmiddag meerdere vaten met gevaarlijke stoffen aangetroffen. Waarschijnlijk gaat het om drugsafval. Een voorlichter van de Brandweer Kennemerland zegt dat het om vier vaten van 1000 liter gaat die in het water liggen. Daarnaast zou een vijfde vat naast de waterkant zijn gevonden.

De brandweer is ter plaatse geweest om onderzoek te doen en de vaten op te ruimen. Ook de recherche zal onderzoek gaan doen. Eergisteren werd een mogelijk ook al drugsafval gevonden in Koog aan de Zaan. Bij zwembad Zaangolf brandde een voertuig uit waar mogelijk drugsafval in zat dat afkomstig is uit een xtc-lab.