Mogelijk drugsafval uit xtc-lab gedumpt in uitgebrand busje Koog aan de Zaan

KOOG AAN DE ZAAN - In het voertuig dat vannacht bij zwembad Zaangolf in Koog aan de Zaan is uitgebrand, zat mogelijk drugsafval dat afkomstig is uit een xtc-lab.

Een woordvoerder van de politie bevestigt aan NH Nieuws dat er gasflessen in het busje zaten. "Een ambtenaar gevaarlijke stoffen heeft gezegd dat het mogelijk om drugsafval gaat. Wat er precies in zat, weten we nog niet. Er worden monsters genomen om dat te achterhalen. Drugsafval is niet onaannemelijk."

Lees ook: Voertuig met gasflessen in vlammen op bij zwembad Koog aan de Zaan

Hoe lang het busje bij het zwembad geparkeerd stond, is ook nog niet duidelijk. "Daar zijn wisselende verhalen over. We moeten afwachten wat uit het onderzoek naar voren komt."