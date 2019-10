Politie is nog steeds op zoek naar doorrijder dodelijk ongeval in Amsterdam

AMSTERDAM - De bestuurder van een zwarte BMW die gisteren doorreed bij een dodelijk ongeluk, heeft zich nog niet gemeld bij de politie. De politie is op zoek naar getuigen.

Gistermiddag om 14.25 uur vond er op de Schalk Burgerstraat een ernstige aanrijding plaats, waarbij een voetganger onder een andere auto terecht kwam. Een 56-jarige man is bij het ongeluk overleden. De bestuurder van de auto reed door. Hoewel de desbetreffende auto later gevonden werd, is de bestuurder nog spoorloos.

De politie zoekt mensen die beeldmateriaal hebben van het ongeluk of mogelijk iets gezien of gehoord hebben. Getuigen kunnen contact opnemen met 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem.