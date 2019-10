Bestuurder rijdt door na ernstig ongeval in Transvaalbuurt, voetganger zwaargewond

AMSTERDAM - Bij een aanrijding aan de Schalk Burgerstraat in Amsterdam is een voetganger zwaargewond geraakt. De bestuurder is doorgereden.

Volgens de politie rijdt de bestuurder in een zwarte BMW uit de 1 serie. Opvallend is dat het voertuig een kentekenplaat mist. Meerdere hulpdiensten zijn ter plaatse. Ook is een traumahelikopter opgeroepen. Het is niet bekend hoe het slachtoffer eraan toe is.

De politie heeft een Burgernetmelding verspreid om uit te kijken naar een zwarte BMW.

Omleiding

Bus 37 rijdt tijdelijk om vanwege het ongeval. De bus rijdt nu in beide richtingen via de Kamerlingh Onneslaan, Middenweg en Linnaeusstraat.