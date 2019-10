VIDEO: Zo zag anderhalf jaar lang het leven van de zonneautobouwers er uit

NOORD-HOLLAND - Het wereldkampioenschap zonneracen in Australië zit erop. Zestien maanden lang, 24 uur per dag hebben de studenten zich ingezet voor het project. "De zonneauto is meer dan een project, het is echt ons kindje", vertelt de Naarder Pieter Tolsma. Ze begonnen met een leeg vel papier en eindigen anderhalf jaar later met zonneauto NunaX.

Het leven van de studenten stond anderhalf jaar stil. Ze waren met niets anders bezig dan het creëren van de snelste zonneauto ter wereld. Dat ging met de nodige hobbels. Van een crash tijdens een testrit tot het uiteindelijke drama van het uitbranden van de auto in de zicht van de finish.

Bekijk hier het hele avontuur van de studenten, van het lege vel papier tot aan de brand: