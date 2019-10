Grote verslagenheid onder Vattenfall Solar Team: "Dit wens je niemand toe"

NOORD-HOLLAND - Teamleden van het Noord-Hollands getinte Vattenfall Solar Team zijn aangeslagen door de brand die hun zonneauto in de as legde. De deelnemers lagen aan kop en waren nog maar 250 kilometer van de winst verwijderd. In tranen zien ze hun zonneauto compleet afbranden. "Dit wens je niemand toe".

Anderhalf jaar werk is letterlijk in rook opgegaan voor de Amstelveense Tim van Leeuwen. Hij was coureur tijdens het fatale moment en kon nog maar net op tijd uit de auto klimmen. "We hebben anderhalf jaar onze ziel en zaligheid in dit project gestopt", vertelt hij vlak na de brand. "En om dan te zien hoe dat op deze manier strandt, dat wens je niemand toe." Hij rook eeen sterke brandlucht tijdens de race en zag vervolgens witte rook in zijn cabine. Er was geen tijd om te twijfelen. "Direct dacht ik: foute boel, en drukte op de noodrem."

Met hulp van teamgenoten klimt Van Leeuwen uit de wagen. Teamgenoot Bruno Martens ziet kort daarna hoe de zonneauto volledig in de hens staat. "Je ziet gigantische vlammen en hoort accucellen knallen. Ik wist meteen dat het voorbij was." Martens is er kapot van. "We hebben hier anderhalf jaar met z'n allen naartoe gewerkt", verklaart hij terwijl hij volschiet. "Dit is onbeschrijflijk."

'Brandend hoopje zonnewagen'

De studenten van de TU Delft zoeken bij elkaar troost, is te zien op beelden van NH Nieuws. Terwijl de brand nog volop woedt zit een aantal van hen op de grond met de handen in het haar. "Ik heb dit nog nooit meegemaakt", licht coureur Van Leeuwen toe. Hij heeft ruime ervaring opgebouwd in het besturen van zonneauto's. "Het is mijn vijfde zonnerace inmiddels. Zo'n race wil je niet eindigen met een brandend hoopje zonnewagen."

Over de oorzaak van de brand is nog niets duidelijk. Martens keek een minuut voordat de brand ontstond nog mee met de data van de wagen. Vanuit de volgauto zag hij niets vreemds. "Alle waarden waren keurig in orde. Ook met de accu was niets mis, die hebben we niet tot het uiterste gepusht."

Wanneer het team weer in Nederland is, zullen ze verder onderzoek doen naar de oorzaak. "Het is in ieder geval te vroeg om er nu al iets over te zeggen, maar op dit moment hebben we ook geen enkel idee", aldus Martens.

Noord-Hollands aandeel

Naast Tim van Leeuwen uit Amstelveen zitten er nog vier Noord-Hollanders in het Vattenfall Solar Team: Jens Zuurbier uit Weesp, Maxime Croft uit Heemstede, Pieter Tolsma uit Naarden en Daan van der Tuin uit Hilversum.

