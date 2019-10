Omwonenden Hoornse Westerdijk tegen snoeien bomen: "Groot risico op afbreken nieuwe takken"

HOORN - De gemeente moet de populieren aan de Hoornse Westerdijk niet heftig gaan snoeien, zegt een groep omwonenden. Uit onderzoek dat ze hebben laten uitvoeren zou blijken dat daardoor nieuwe takken sneller kunnen afbreken.

In eerste instantie wilde de gemeente de bomen uit veiligheidsoverwegingen kappen, omdat intensief onderhoud te duur werd bevonden. Daarop kwam flink wat verzet vanuit de buurt. Vorige week werd besloten dat de Canadese populieren nu eerst gekandelabeerd (volledig snoeien van de takken, red.) worden, omdat onduidelijk is of en wanneer de gemeente andere bomen mag terug planten.

De omwonenden lieten daarop onderzoek doen door boomtechnisch adviseur Wim Kruijk. Hij is het niet eens met de plannen van de gemeente, zo valt te lezen in een brief aan de gemeenteraad. "Snoei is veiliger dan kandelaberen. De bomen kunnen veilig worden gemaakt door intensieve snoei, waarbij rondom, met name in de buitenkroon, alle takken wat worden ingekort." Volgens Kruijk kunnen de bomen nog zeker vijftien jaar mee. "De kosten voor snoei van de dertien populieren bedragen maximaal 15.000 euro per vier of vijf jaar."

Tegen de plannen voor het kappen zijn volgens de omwonenden meer dan 100 bezwaarschriften gestuurd. Een hoorzitting hierover werd afgelast omdat de gemeente zei geen kapvergunning nodig te hebben. In de brief stellen de tegenstanders nog uit te zoeken of dit juridisch klopt.



"Veiligheid staat voorop"

In een reactie laat de gemeente Hoorn weten het niet eens te zijn met de uitkomsten van het onderzoek. "Als je na het kandelaberen de bomen goed onderhoudt, dan breken er geen takken af. Dat gaan we dus ook doen. Veiligheid staat voorop", zo zegt een woordvoerder tegen NH Nieuws. Volgens hem krijgt de gemeente juist veel positieve reacties van de direct omwonenden: "We gaan niet voor niets ingrijpen."