Bewoners Westerdijk in Hoorn tegen bomenkap: "Ik hou van deze bomen"

HOORN - Bewoners van het Havenkwartier in Hoorn zijn tegen de plannen van de gemeente om de kenmerkende bomen op de Westerdijk te kappen. Eric van de Beek vindt het vreselijk. "Ik zou het echt heel jammer vinden als de bomen weggaan, want ik hou van deze bomen."

Na een aantal stormen en meldingen van afgebroken takken heeft de gemeente Hoorn uit veiligheidsoverwegingen, onderzoek laten doen naar de populieren op de Westerdijk. Hieruit blijkt dat de bomen nog wel een jaar of tien minstens, mee zouden kunnen gaan, mits er intensief beheer plaatsvindt.

Maar de gemeente vindt intensief beheer te duur en daarbij zouden de bomen er niet mooier op worden als ze vaak gesnoeid worden. Veel omwonenden kunnen zich niet vinden in het standpunt van de gemeente. Zo ook Gerrit Jan Ruijg: "Deze bomen zijn beeldbepalend hier. Het is eigenlijk net als met mensen. Je wilt er gewoon zo lang mogelijk van genieten."

Burgerinitiatief

Eric van de Beek startte een burgerinitiatief en haalde meer dan honderd handtekeningen op, in de hoop hiermee de kap te kunnen voorkomen. Volgende maand wordt het in de gemeenteraad besproken, maar intussen is er al een kapvergunning aangevraagd. Deze wordt eind van de week afegegeven, zo laat een woordvoerder van de gemeente weten.

Van de Beek is hier niet over te spreken en heeft het gevoel dat de gemeente hem niet serieus neemt. Maar wethouder Simon Broersma zegt dat omwonenden nog zes weken de tijd hebben om bezwaar aan te tekenen en dat in de tussentijd ook het burgerinitatief behandeld wordt in de gemeenteraad.

Nieuwe bomen

De gemeente Hoorn is voornemens nieuwe bomen te planten op de dijk, maar de omwonenden geloven niet dat dit echt gaat gebeuren. "De dijk is in bezit van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier", vertelt Van de Beek. "En die wil geen bomen op dijken omdat dit dijken zwakker maakt."