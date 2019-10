Twee slachtoffers van dodelijk ongeluk A2 komen uit Bergen aan Zee

BERGEN AAN ZEE - Een 53-jarige man en vrouw uit Bergen aan Zee zijn gisteren bij het grote ongeluk op de A2 richting Amsterdam overleden. Ook een 38-jarige man uit Vianen kwam bij het ongeluk om het leven. Dat heeft de politie vanochtend bekendgemaakt.

Volgens RTV Utrecht is de politie nog steeds op zoek naar getuigen van het ongeluk, die bijvoorbeeld dashcambeelden hebben gemaakt.

Een spookrijder heeft het ongeluk veroorzaakt. De automobilist was via de middenberm op de verkeerde weghelft terechtgekomen. Het onderzoek naar de toedracht is in volle gang. Veel automobilisten schoten vlak na het ongeluk te hulp.

De A2 was in de richting van Amsterdam enige tijd volledig afgesloten vanwege het ongeval. Dit zorgde voor lange files gisteravond.