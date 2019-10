Drie doden na flink ongeval op de A2 richting Amsterdam: "Ik zag een grote vlam"

AMSTERDAM - Bij een groot ongeluk op de A2 richting Amsterdam zijn vanmiddag drie doden gevallen. Een persoon is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk, waar meerdere personenauto's bij betrokken waren, gebeurde rond 15.30 uur ter hoogte van Breukelen.

Een spookrijder heeft het ongeluk veroorzaakt. De automobilist was via de middenberm op de verkeerde weghelft terecht gekomen.

Andere automobilisten schoten vlak na het ongeluk meteen te hulp. "Ik kwam van het tankstation en zag het in m'n ooghoeken gebeuren, Ik zag een grote vlam uit de auto komen. We hebben de brandblusser gepakt. Ik heb nog gekeken of er nog leven in de auto was", vertelt een getuige.

"Ik ben heel erg geschrokken. Je wordt je bewust dat elk moment de laatste kan zijn. Als je mensen onder een wit laken ziet liggen dan is dat heel heftig", vult een andere getuige aan. Wat er precies is gebeurd blijft onduidelijk: "Misschien is die man wel onwel geworden", gist een getuige.

Afgesloten

De A2 in de richting van Amsterdam is nog steeds volledig afgesloten vanwege het ongeval. Het vervoer richting Amsterdam wordt daarom omgeleid richting Hilversum.

Weggebruikers op de A2 in de richting van Amsterdam moeten rekening houden met flinke hinder. Ook rond Utrecht zal het naar verwachting extra druk zijn, meldt Rijkswaterstaat.

Het verkeer dat normaal gesproken via de A2 naar Amsterdam rijdt, wordt nu omgeleid via de A27 en de A1. Het politieonderzoek zal nog zeker tot 21.00 uur duren.