Acht bruikbare tips over oude Naarder moordzaak

NAARDEN - De aandacht voor het heropenen van de 28 jaar oude moordzaak in Naarden heeft de politie tot nu toe acht bruikbare tips opgeleverd. Dat meldt de politie aan NH Nieuws.

De gouden tip over wie de man is en wie hem heeft vermoord, zit daar nog niet bij. "Maar we hebben zeker tips gekregen waar we verder mee kunnen", zegt politiewoordvoerder Martin de Wit.

De zaak draait om de vondst van een lichaam langs de A1 bij Naarden, vlakbij een boomkwekerij. In de ochtend van 9 augustus 1991 werd daar het lichaam van een man gevonden. Zijn identiteit is altijd onbekend gebleven. Een foto is nooit door de politie verspreid, omdat het lichaam bij de vondst al in verre staat van ontbinding was.

De politie hoopt nu alsnog meer te weten de komen over wie de man is en wie hem om het leven heeft gebracht. Aan de hand van nieuwe informatie wordt geprobeerd de zaak alsnog op te lossen. In de uitzending van Opsporing Verzocht dinsdagavond werd onder meer verteld dat de man waarschijnlijk geen 40 jaar was - zoals wel lang werd gedacht - maar al 70 jaar.