Politie probeert 28 jaar oude Naarder moordzaak alsnog op te lossen

NAARDEN - De politie heeft het onderzoek heropend naar een 28 jaar oude moordzaak in Naarden. Van de moord is nooit vast komen te staan wie het slachtoffer is en waarom de moord is gepleegd. Met een podcastserie van drie afleveringen waarin agenten en rechercheurs terugblikken op de zaak, hoopt de politie nieuwe tips over de zaak binnen te krijgen en een doorbraak te forceren.

De zaak draait om de vondst van een lichaam langs de A1 bij Naarden, vlakbij een boomkwekerij. In de ochtend van 9 augustus 1991 werd daar het lichaam van een man gevonden. Zijn identiteit is altijd onbekend gebleven. Een foto is nooit door de politie verspreid, omdat het lichaam bij de vondst al in verre staat van ontbinding was. Een rechercheteam heeft vervolgens in stilte aan de zaak gewerkt, de uitkomsten van dat onderzoek zijn nooit vrijgegeven.

Lees ook: Werken aan een cold case? De politie zoekt vrijwilligers voor een team in Haarlem

Met name naar een ring die de man droeg is destijds veel onderzoek gedaan. Het onderzoek leidde de politie naar een Amsterdamse kroeg met een 'kleurrijke groep vaste bezoekers'. De politie had het sterke vermoeden dat het slachtoffer een bekende was in de kroeg en dat de bezoekers wel meer moesten weten over de dood van het slachtoffer. Dat bleek niet zo te zijn.

Met een driedelige podcastserie wil de politie de oude moordzaak nog één keer onder de aandacht brengen. Leden van het toenmalige rechercheteam komen uitgebreid aan het woord in de serie. Ze vertellen over de vondst van het lichaam, welke sporen er werden aangetroffen en hoe is geprobeerd de identiteit van de man te achterhalen.

Onderzoek

Naast de toenmalige rechercheurs komt ook het huidige cold case-team aan het woord over nieuwe ontwikkelingen in de zaak. Zo blijkt onder meer uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut dat het slachtoffer een stuk ouder moet zijn dan destijds gedacht. Tegelijk met de podcasts komt de politie vanavond in Opsporing Verzocht met nieuwe feiten over de zaak.

Eerste podcast

Het is de eerste keer dat de politie met podcasts probeert een lopend moordonderzoek op te lossen. "Wij willen geen middel onbenut laten om deze zaak tot een ontknoping te brengen", zegt coördinator Rob Boon van het Cold Case-Team Midden-Nederland. "Het is niet te verkroppen dat we de naam van het slachtoffer niet weten. Er moeten mensen zijn die meer weten, ook nu nog. Het kan heel goed, dat er getuigen zijn die destijds niet wilden of konden praten. Het is nu ruim 25 jaar later en het kan niet anders dan dat er ouders, broers, kinderen of bekenden zijn van het slachtoffer die nog altijd in het duister tasten over zijn lot."

De eerste podcast is sinds vanochtend te beluisteren, deel twee en drie volgen morgen en overmorgen. De podcast is te beluisteren op Spotify, Soundcloud, Google Podcasts en Apple Podcasts.