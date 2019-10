Paraplu kan eindelijk de kast weer in: vanaf zondag warmer weer op komst

NOORD-HOLLAND - Regen, regen en nog eens regen. Als je naar buiten kijkt, zie je al weken niets anders. Volgens Jan Visser trekken de buien al bijna een maand lang non-stop over ons land. Maar de weerman heeft goed nieuws: aanstaande zondag maken de druppels eindelijk plaats voor zonnestralen.

"Het weerbeeld wordt eindelijk rustiger", weet Visser te melden. "Vanaf zondag trekken de wolken langzaam het land uit en maken ze plaats voor zonniger weer." Dat betekent dat ook de temperatuur weer gaat stijgen, met woensdag kans op een hoogtepunt. "Het kwik kan dan oplopen tot boven de 15 graden en in het binnenland zelfs 20 graden. Geweldig weer voor de herfstvakantie."

Lees ook: Na zonneschijn komt regen: de herfst is officieel begonnen

Dat het de afgelopen maand zoveel heeft geregend, is volgens de weerman niet gek. Het heeft volgens hem te maken met de lange droogte die er in heel het land heerste. "Mensen vergeten dat het in de zomer bijna niet heeft geregend. Er viel bijna geen druppel. Een maand lang regen voelt dan ook ineens heel lang", legt hij uit. "Maar nat was het afgelopen maand zeker. Normaal gesproken valt er in oktober 90 millimeter, maar nu is er in de eerste maand al bijna 200 millimeter gevallen. Niet bijzonder, wel kletsnat."

Hoe lang het goed weer blijft valt volgens Visser nog niet te voorspellen. Het weer kan namelijk zo weer omslaan.