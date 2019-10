Grote drukte in de IJmond door ongeluk in Velsertunnel

BEVERWIJK - Het verkeer in de IJmond is vanochtend helemaal vastgelopen na een ongeluk met een motorrijder in de Velsertunnel (A22). Hierdoor was de tunnel enige tijd afgesloten.

Vooral het verkeer in Beverwijk liep volledig vast. Op de westelijke randweg (N197) en veel lokale wegen was het aansluiten geblazen. Rond 9.00 uur liep de vertraging op de A22 op tot een uur en op de N197 tot een half uur.

Aan de zuidkant van het Noordzeekanaal was het vooral erg druk op de Parkweg in Velsen-Zuid en de doorgaande route door Driehuis en Santpoort-Noord. Even voor 9.00 uur werd de tunnel weer vrijgegeven voor verkeer.

De bereikbaarheid van de IJmond is al jaren onderwerp van discussie. Het dichtbevolkte gebied is afhankelijk van twee tunnels die vaak vastlopen - vooral tijdens de spits. IJmuiden wordt hierdoor wel eens gekscherend 'een schiereiland' genoemd.