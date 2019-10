Drie jongeren opgepakt na nieuwe nachtelijke brand in 't Zand

'T ZAND - De politie heeft afgelopen nacht drie jongeren in 't Zand opgepakt voor brandstichting. Dit gebeurde nadat er voor de derde keer in korte tijd brand was gesticht in het dorp.

De aangehouden jongeren zijn een 20-jarige jongen, een 18-jarige jongen en een 16-jarig meisje. Zij hadden zich verstopt in de bosjes, nadat even daarvoor een auto in vlammen was opgegaan aan de Kemphaanweg.

Een buurtbewoner had het vuur rond 2.00 uur ontdekt. De politie ging snel op onderzoek uit, waarna de drie werden ontdekt.

Het drietal rende weg, maar kon uiteindelijk in een achtertuin worden opgepakt. Het tweetal is meegenomen naar het politiebureau in Den Helder.

Derde brand in één week

Gisternacht was er ook al brand in 't Zand, op steenworp afstand van de Kemphaanweg. Toen brandde de gloednieuwe bestelbus van kermisexploitant Bert de Jongh af. Hij lag op dat moment met zijn gezin een paar meter verderop in een mobiele woning te slapen. De politie denkt dat de brand is aangestoken.

In de nacht van maandag op dinsdag brandde er net buiten het dorp een grote hoeveelheid strobalen af. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, wordt onderzocht.

De politie onderzoekt of de opgepakte jongeren iets met de eerdere brand in 't Zand te maken heeft.

In een eerdere versie van dit bericht stond dat er twee jongeren waren aangehouden. Later meldde de politie dat dit om drie jongeren ging.