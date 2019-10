Bus van kermisexploitant uitgebrand in 't Zand: "Had heel anders kunnen aflopen"

'T ZAND - Een hevige brand heeft vannacht aan het Willem 't Hartplein in 't Zand de gloednieuwe bestelbus van kermisexploitant Bert de Jongh verwoest. Net als de politie vermoedt de ondernemer dat de brand is aangestoken. Toch is hij opgelucht dat het bij materiële schade is gebleven, want hij en zijn gezin lagen een paar meter verder - in hun mobiele woning - te slapen.

"Aan die kant lagen mijn kinderen, dus het had heel anders kunnen aflopen", vertelt De Jongh, die met zijn lijntrekspel kermissen door het hele land afgaat. Rond 3.15 uur werden ze gewekt door een alarm. Aanvankelijk dacht hij dat het oorverdovende lawaai uit de naastgelegen sporthal Multitreffer kwam. "Maar toen ik ging kijken zag ik dat het mijn bus was, en in vlammen opging."

Terwijl de brandweer de vlammen bestreed, zette De Jongh alles op alles om zijn mobiele woning te redden. "Die heb ik natgehouden", vertelt hij. Uiteindelijk ging niet alleen zijn vorige week aangeschafte bus, maar ook twee hoppers - apparaten voor de uitgifte van penningen - in vlammen op.

Hamer gevonden

De politie schrijft op Facebook dat er 'vermoedelijk sprake is van brandstichting'. De Jongh bevestigt dat bij de bus een veiligheidshamer is gevonden. "Ze hebben eerst geprobeerd om daarmee de achterruit in te slaan, maar omdat die van kunststof is, lukte dat niet. Toen hebben ze de ruit aan de bestuurderskant ingeslagen."

De Jongh vermoedt dat z'n bestelbus een willekeurig doelwit was. "Het schijnt de laatste tijd wel vaker te gebeuren. Eerder deze week zijn er in 't Zand ook al hooibalen in brand gestoken", verwijst hij naar vlammenzee van een nacht eerder. "De politie heeft me ook gevraagd of ik vijanden heb, maar die heb ik niet. Ik zou het niet weten."

Omdat het gisteren de laatste kermisdag was in 't Zand, zou hij vandaag z'n biezen pakken. "Vanwege de brand zijn we nu eerder vertrokken." Los van de bus schat hij de schade op zo'n drieduizend euro, waarvan hij hoopt dat de verzekering die dekt.

Gouden tip

Wie de brandstichter aangeeft, kan in ieder geval heel vaak aan zijn touwtjes trekken. "Ik loof een beloning van vijfhonderd euro voor de gouden tip uit", besluit de exploitant.

De politie roept getuigen op om zich te melden. Vanwege het vermoeden van brandstichting doet Forensische Opsporing vandaag onderzoek bij de uitgebrande bus.