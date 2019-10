Texelse boer 'bedreigt' Jesse Klaver: "Boeren met een missie, Klaver in een kissie!!"

NOORD-HOLLAND - Tijdens het enorme protest in Den Haag vandaag probeerden de boeren in groten getale hun standpunt over de stikstofberekeningen te laten horen. De Texelse boer Jammy Wijting deed dat op een zeer bijzondere manier: hij had de leus "Boeren met een missie, Klaver in een kissie!!" op zijn auto bedrukt, als verwijzing naar GroenLinks-leider Jesse Klaver die zich uitsprak tegen de bio-industrie.

De boer zegt tegenover NH Nieuws dat hij niets kwaad in de zin had met de leus. Met "kissie" bedoelt Wijting naar eigen zeggen een aardappelkist en geen lijkkist, zoals de kist die op de A1 werd gespot met Klavers naam. "Ik heb er geen spijt van, maar had het wel anders kunnen verwoorden. Het is niet onze insteek geweest om het als een bedreiging over te laten komen".

Op Twitter reageerden vele Twitteraars met afschuw op een foto van de bewuste wagen. Sommige lezers vroegen zich af of het geen photoshop was, maar dat ontkent Wijting.

Overigens reageerde Klaver vandaag zelf op Twitter: "Je mag middelvingers naar me opsteken, je mag me uitjouwen op een demonstratie. Er wordt zelfs actiegevoerd met een grafkist met mijn naam erop. Maar ik blijf vertellen over waar ik in geloof."