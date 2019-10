Texelse boeren protesteren in Den Haag: "We laten niet meer met ons sollen"

TEXEL - "Wij zijn de boeren van Texel". Met Texelse vlaggen en maar liefst 39 trekkers trok een delegatie van Texelse boeren vandaag naar Den Haag. Ze gingen net als duizenden andere boeren protesteren tegen het stikstofbeleid. In totaal gingen 62 boeren mee in de Texelse stoet naar Den Haag.

Gisteravond hebben ze de boot al gepakt naar het vasteland en de nacht brachten ze door bij een boer in Noord-Holland. "Om half 6 vanochtend zijn we vertrokken", legt melkveehouder Martijn van der Star uit.

Lees ook: Texelse boeren passen plannen aan: niet naar RIVM, maar direct naar Den Haag

Melkveehouder Martijn Roeper vond het een mooi gezicht op de boot gisteravond. "Met al die trekkers en zwaailampen in een grote rits, dat is machtig mooi. We werden uitgezwaaid toen we de boot op gingen."

Jonge boeren

De Texelse delegatie bestaat vooral uit jonge boeren. "Dit zijn de jonge ondernemers van Texel. Het zijn aanstormende talenten. Die willen gewoon door. Die willen niet halveren. Je kunt zien dat ze allemaal enthousiast zijn. Die gaan allemaal door", legt akkerbouwer Marco Zoetelief uit.

Lees ook: Tientallen boeren vanuit Texel onderweg naar protest

Op het Malieveld maken ze er - ondanks het protest - toch een feestje van. Biertjes worden uitgedeeld en de Texelse slager Peter Haker is aan het barbecuen. "Die jongens moeten ook lekker een broodje eten toch? Ik ben er om ze te ondersteunen en om ze een hart onder de riem te steken."

Druk op de ketel

Zoetelief vertelt namens de Texelse groep waarom ze vandaag protesteren. "Het draait nu helemaal om het stikstofverhaal. We moeten nu druk op de ketel houden en we laten niet meer met ons sollen. De eerste keer hebben we de grootste file van Nederland veroorzaakt. Ik denk dat dat deze keer weer gelukt is."