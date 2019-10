Tempo van aanpassingen plannen Enhuizerzand roept vragen op: "Zorgvuldigheid ontbreekt"

ENKHUIZEN - Veel politieke partijen blijken dinsdagavond positief over de rigoureus gewijzigde plannen van recreatiegebied Enkhuizerzand. Bij meerdere leeft de vraag wat er staat te gebeuren met de hoeveelheid vakantiewoningen, nu het terrein voor het recreatiepark kleiner zou worden. Maar ook hoe het verdere proces eruit komt te zien en of burgers daarin betrokken worden. Wethouder Erik Struijlaart: "We zijn al zeventien jaar bezig met dit plan, dus het zou fijn zijn als er nu een vastgesteld plan komt."

Verbazing overheerst tijdens de commissievergadering in Brouwerij De Werf over de snelheid waarmee de nieuwe aagepaste plannen op tafel zijn gekomen. Een vijftal insprekers maakte dinsdagavond hun mening over de plannen kenbaar. Het Zuiderzeemuseum is blij met de aanpassingen, maar vindt dat het museum in het nieuwe plan alsnog niet de cultuurhistorische status krijgt die het verdient:

De gemeente Enkhuizen ontving 76 zienswijzen, waarop begin oktober de plannen grotendeels werden aangepast. Zo wordt het vakantiepark niet langer in het water gebouwd waardoor de kustlijn behouden blijft en is de maximale hoogte van de vakantiewoningen teruggebracht naar 7 meter.

Minder ruimte, maar evenveel recreatiewoningen

Omdat er niet meer uit de kust gebouwd zal worden, betekent dat er minder hectare grond voor het recreatiepark zal zijn. In de plannen is echter de hoeveelheid vakantiewoningen hetzelfde gebleven. Wethouder Erik Struijlaart verzekert dat ondanks het kleinere terrein er voldoende ruimte is voor het aantal geplande recreatiewoningen:

Naast de zorgen om het aantal woningen, zijn ook de financiën en het vervolgtraject punt van discussie. "Het uitgangspunt is altijd geweest dat het project kostenneutraal moest zijn, maar we zijn nu terug naar het vlekkenplan van vijf jaar geleden. Hoe komen we uit de kosten?", stelt raadslid Gerhard van Galen van CDA Enkhuizen.

Als het bestemmingsplan wordt goedgekeurd, zal er opnieuw een participatietraject starten. Wethouder Struijlaart: "OREZ, de ontwikkelaar, gaat in gesprek met belanghebbende en stakeholders, iedereen zal daar zijn inbreng in kunnen geven." Of er een gedegen beslissing over het bestemmingsplan genomen kan worden, hangt volgens CDA-raadslid Van Galen vooral af van de aanvullende informatie die meerdere fracties willen zien.

Als het bestemmingsplan eind oktober wordt goedgekeurd, zal het terrein in fases aangepakt worden. Allereerst verhuist de camping naar het noorden van het terrein, dan wordt het strand aangelegd en vervolgens het vakantiepark. "Ik denk dat we op deze manier door kunnen als iedereen er goed bij betrokken wordt. En dan kunnen we eindelijk dit dossier over een aantal jaar achter ons laten", aldus Margreet Keesman van SP West-Friesland Oost.