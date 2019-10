Vlagvertoon bij de Hospice Beverwijk: "Donatie is een steuntje in de rug"

BEVERWIJK - De Hospice in Beverwijk heeft het niet zo breed en dus werd heuglijk gereageerd op de donatie van 350 euro van de gemeente. Wethouder Hanneke Niele kwam de cheque overhandigen.

Bijzonder is dat het geld is opgehaald met de verkoop van de stadsvlag, die aan steeds meer gevels hangt. Dit tot groot genoegen van Beverwijker Marcelino Arconada. Hij is een liefhebber van het vlagvertoon zoals dat in veel andere landen op feestagen te zien is. En dus sprak hij de wens uit dat ook in Beverwijk tijdens het Dorpsfeest zoveel mogelijk mensen de vlag zouden uithangen: "Een mooi gezicht leek me dat".

Initiatief

Wethouder Hanneke Niele is niet alleen begaan met het beeld van de stad maar ook met het wel en wee van de Hospice. Dus was snel het idee geboren dat van iedere verkochte vlag een euro naar de Hospice zou gaan. "Fantastisch", zei bestuurslid Dick Hornberg nadat hij het bedrag in ontvangst had genomen. Het is een steuntje in de rug voor hem en alle andere vrijwilligers. Deze week namelijk heeft de Hospice in de Zeestraat te horen gekregen dat de subsidie wordt terug gebracht. "Het is nog vers, ik heb het nog niet precies kunnen bekijken, maar we denken dat het om 20 duizend euro gaat".

Tekst gaat verder onder de video:





Lees ook: Zoektocht hospice Beverwijk naar vrijwilligers: "Ze vormen het hart van de stichting"

De Hospice is afhankelijk van nog meer giften van donateurs. "Die zijn altijd al waardevol, maar lijken steeds belangrijker te worden. Die 350 euro is dan ook mooi meegenomen. En ik heb gehoord dat de actie nog een tijdje doorgaat, dus wie weet wat het allemaal nog opbrengt als iedere Beverwijker een vlag koopt."