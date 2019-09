Zoektocht hospice Beverwijk naar vrijwilligers: "Ze vormen het hart van de stichting"

BEVERWIJK - De Stichting Hospice Groep Midden-Kennemerland in Beverwijk is hard op zoek naar vrijwilligers. Zij vormen het hart voor de stichting in de begeleiding van hun gasten, zo zegt coördinator Janina Swart. "Je kan gerust stellen: zonder vrijwilligers, geen hospice."

Ernst en Marian zijn deze ochtend de toegewijde vrijwilligers van dienst. "En dat werk is iedere dag weer anders", zo vertelt Marian. "Het zijn de dagelijkse wensen van de gasten die hier verblijven, in de laatste fase van hun leven. De ene dag is dat een luisterend oor bieden voor mensen met angst. De andere dag helpen we bij het wassen of 'slechts' het klaarzetten van de koffie; het is ontzettend divers."

Coördinator Swart stipt daarom het belang van de vrijwilligers nog maar eens aan. "Ze zijn er voor de mensen, en dat is gewoon prachtig voor ze. Maar door natuurlijk verloop is het ook enorm belangrijk dat we weer nieuwe vrijwilligers vinden. We zijn op zoek naar zeker acht vrijwilligers die mee willen draaien in een team van totaal ongeveer tachtig mensen."

Dankbaar

Vrijwilliger Ernst, gepensioneerd hulpverlener, geniet zichtbaar van zijn rol in de hospice. "Het is ontzettend dankbaar: je merkt het aan de glimlach, of aan de woorden die de gasten zeggen. Of gewoon alleen de blik van iemand die ernstig ziek is en naar je kijkt."

Voor meer informatie kan je kijken op de website hospice-beverwijk.nl of bezoek de open dag op 12 oktober.