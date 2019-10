Scholier (11) valt klasgenoot aan met mes tijdens groep 8 kamp in Vijfhuizen

VIJFHUIZEN - Een 11-jarige scholier heeft tijdens een schoolkamp in Vijfhuizen geprobeerd met een mes een klasgenootje te steken. Dankzij kordaat handelen van een andere klasgenoot en een leerkracht is niemand gewond geraakt. Dit gebeurde vorige week tijdens het groep 8 kamp van basisschool De Ridderhof uit Leidsche Rijn.

Tijdens het onbijt vrijdagochtend ging het enorm mis. Een ruzie tussen twee kinderen liep uit de hand, waarop een van de kinderen een mes van tafel pakte en meerdere stekende bewegingen maakte. Dat meldt mediapartner RTV Utrecht.

Niet gewond

De vader van het slachtoffer vertelt aan RTV Utrecht dat zijn zoon is geraakt in zijn bovenarm. Omdat hij een dikke trui droeg, heeft het kind amper verwondingen opgelopen. Wel is hij erg geschrokken. "Hij houdt zich groot", vertelt zijn vader. "Maar ik merk dat hij stiller is."

Volgens de vader, die graag anoniem wil blijven, is het niet de eerste keer dat de 11-jarige dader voor problemen zorgt. Hij zou al meerdere keren betrokken zijn geweest bij geweldsincidenten. De vader hoopt dat het kind niet meer terugkeert in de klas.

De schoolleiding spreekt in een brief aan ouders van groep 8 van een 'ernstige overtreding van de gedragsregels' en heeft de dader tijdelijk geschorst. "Het belangrijkste is dat alle betrokken leerlingen ongedeerd zijn gebleven en met de schrik zijn vrijgekomen", schrijft directeur Emile Vermeulen.

Schorsing

De schoolleiding heeft de leerling tijdelijk geschorst. "Een zware maatregel waar wij als school zeer terughoudend mee omgaan", aldus Vermeulen. " Wij gaan nu met alle betrokkenen om tafel om het vervolg vast te stellen."

Volgens de vader van het slachtoffer duurt zo'n schorsing maximaal vijf dagen. Het zou dus kunnen dat de jongen deze week terugkeert in de klas. De schoolleiding en de overkoepelende scholenorganisatie PCOU Willibrord willen geen vragen beantwoorden en noemen het incident een 'privé-kwestie'.