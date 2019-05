Jongen (12) mishandeld in Egmond aan den Hoef tijdens schoolkamp

EGMOND AAN DEN HOEF - Een 12-jarige jongen uit Heemskerk is vorige week mishandeld in Egmond aan den Hoef terwijl hij op schoolkamp was. Zijn klasgenootjes waren getuige van de klap.

Het ging mis toen de kinderen uit groep acht onder begeleiding aan het fietsen waren op de Slotweg, ter hoogte van Kasteel Egmond. Op het fietspad stond plotseling een man met een fiets aan zijn hand. De 12-jarige jongen zag de man te laat en botste tegen hem aan. Volgens een woordvoerder van de politie was de botsing niet hard.

De man kon de botsing duidelijk niet waarderen en gaf de jongen een harde klap tegen zijn hoofd. Vervolgens ging hij ervandoor. Hoe het nu met de jongen gaat, is niet duidelijk.

De politie is op zoek naar getuigen. De verdachte is een blanke man van ongeveer vijftig jaar oud. Hij is ongeveer 1.80 meter lang en heeft steil, kort haar met een kuif. Hij droeg een nette donkerblauwe broek met een bijpassend jasje. De mishandeling vond rond kwart over vier plaats.