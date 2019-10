Door Kamerlid Van Haga uitgezette huurder heeft nieuwe strohalm

HAARLEM - Huurder Wouter Hendrikse, die door Tweede Kamerlid Wybren van Haga uit zijn huis in een Haarlems hofje is gezet, heeft een nieuwe strohalm om zich aan vast te klampen. Zijn advocaat heeft een zogeheten turbo appèl aangespannen bij het Gerechtshof. Die zaak dient volgende week donderdag.

Tot het vonnis in dat kort geding kan Hendrikse in zijn huurhuis blijven wonen. "Dat geeft me weer wat tijd, en een beetje hoop", zegt Hendrikse. Hij zou anders halverwege komende week het huis uit moeten zijn.

Het voordeel voor de uitgezette huurder is dat bij het spoed-appèl getuigen kunnen worden opgeroepen. In tegenstelling tot het kort geding dat vorige week diende. De advocaat van Hendrikse wil andere bewoners van het Essenhofje horen. Zij zouden kunnen beamen dat verhuurder Van Haga mondelinge toezeggingen heeft gedaan over huurverlengingen. Dat zou de zaak van Hendrikse sterker maken.

Van Haga heeft het huurcontract met Hendrikse opgezegd en de rechter gaf hem afgelopen week gelijk. Hij had dat op de juiste manier gedaan. Van Haga ontkent dat hij de toezegging over verlenging van het huurcontract heeft gedaan. Hij wil van Hendrikse af.

Gechanteerd

Die zou een medewerker van Van Haga hebben uitgescholden en Van Haga vindt dat zijn huurder hem chanteerde. Hendrikse zou hebben gedreigd naar de pers te stappen toen Van Haga nog op de wipstoel zat bij de VVD-fractie. Inmiddels is hij onder meer door het gedoe in het Essenhofje uit de Tweede Kamer-fractie gezet.

Hendrikse zegt nu nog even te wachten met het inpakken van de verhuisdozen. Maar ondertussen zijn meerdere mensen bezig om een nieuw onderkomen voor hem te vinden, mocht ook het Gerechtshof beslissen dat hij het huis uit moet.