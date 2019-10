Uit fractie gezet VVD-kamerlid Van Haga voor rechter: hij wil huurder uitzetten

HAARLEM - Wybren van Haga, het omstreden Haarlemse kamerlid dat uit de VVD-fractie is gezet, heeft een van zijn huurders voor de recher gesleept. Van Haga kwam in opspraak nadat hij zich tegen de regels in tóch met zijn verhuurbedrijf bleef bemoeien.

Het gaat om een huurder van een huis in het Essenhofje aan de Van Essenstraat in Haarlem. Vorige week kwam naar buiten dat het bedrijf van Van Haga zonder vergunning bouwwerkzaamheden verrichte aan het hofje. Toen duidelijk werd dat bewoners die hadden gemeld bij de gemeente, zou Van Haga ze woedend hebben benaderd. Volgens Van Haga is dat nooit gebeurd.

Toen dat nieuws naar buiten kwam, besloot de VVD-fractie in de Tweede Kamer om Van Haga weg te sturen. Hij zou zich niet meer bemoeien met zijn bedrijf en daarvoor was hij al een keer gewaarschuwd.

De gemoederen in het Essenhofje lopen hoog op. Van Haga overweegt aangifte te doen tegen een van zijn huurders en diens advocaat. Van Haga meent dat zij hem onder druk hebben gezet, dan wel gechanteerd, door in een hoog oplopend huurconflict eerder te hebben gedreigd de pers in te schakelen.

Dat zei hij vandaag tijdens een kort geding voor de rechtbank in Haarlem tegen de betrokken huurder. Het huurcontract van de man is afgelopen en Van Haga wil dat hij vertrekt uit de woning in een hofje aan de Van Essenstraat. De huurder beroept zich op een mondelinge afspraak die volgens Van Haga niet bestaat. Die zou erop neerkomen dat het contract wordt verlengd als de huurder netjes zijn huur betaalt.

Van Haga zegt dat hij niet persoonlijk betrokken is geweest bij het beëindigen van het tijdelijke huurcontract en verwijst daarvoor naar de beheerder. Een groep huurders van woningen in het betreffende hofje was bij het kort geding aanwezig, ter ondersteuning van de huurder die moet vertrekken. Van Haga meent dat de vermeende chantagepraktijken iedere oplossing - anders dan een uitzetting - van het huurconflict onmogelijk hebben gemaakt.

De betrokken huurder heeft een bodemprocedure aangespannen, waarin hij aan de hand van getuigen probeert te bewijzen dat de mondelinge afspraak waarop hij zich beroept wel degelijk bestaat. Deze dient op 9 oktober. Op dezelfde dag beslist de kort-gedingrechter over de door Van Haga geëiste onmiddellijke uitzetting.