Afsluitdijk en A7 weer open na nachtelijke spoedreparaties

AVENHORN - Rijkswaterstaat heeft vannacht zowel de problemen op de Afsluitdijk als op de A7 kunnen repareren. Beide wegen zijn daarom vandaag weer open voor verkeer.

De Afsluitdijk moest gisteravond dicht vanwege spoedwerkzaamheden: er was een verzakking in een damwand bij Den Oever. De dijk zou in ieder geval tot 6.00 uur vanmorgen dicht zijn, maar Rijkswaterstaat meldde vanmorgen dat de weg al wat eerder open kon.

Ook op de A7 kan al het verkeer weer over een gladgestreken asfalt, nadat er eerder deze week een sinkhole in het wegdek was ontstaan. De reparatie daarvan nam enige tijd in beslag.