Afsluitdijk (A7) hele avond en nacht dicht vanwege spoedwerkzaamheden aan verzakte damwand

DEN OEVER - De Afsluitdijk (A7) is vanaf 20:00 uur in beide richtingen afgesloten voor al het verkeer vanwege spoedwerkzaamheden: er is een verzakking in een damwand bij Den Oever. Dat meldt Rijkswaterstaat. Reizigers die toch naar Friesland of Noord-Holland moeten, worden geadviseerd omleidingsroutes te volgen.

De afsluiting duurt in ieder geval tot 06:00 uur morgenochtend.

De verzakking van een paar meter lang gebeurde bij het aanbrengen van de damwanden voor de aanleg van een gemaal. Het is aan de zijkant van de rijbaan ter hoogte van de spuisluizen bij Den Oever (IJsselmeerzijde, zie foto bovenaan). De lopende werkzaamheden zijn tijdelijk stilgelegd. De werking van de waterkering blijft volgens Rijkswaterstaat geborgd.

Omleidingen

Het verkeer wordt via de gebruikelijke omleidingsroutes omgeleid. De omleidingsroutes worden vooraf op (matrix)borden aangegeven, meldt Rijkswaterstaat. De Breezanddijk is tijdens de afsluiting niet bereikbaar. Er zijn verkeersregelaars aanwezig.

Woordvoerder Patricia Troost over het herstel: "We pakken het grondig aan: we bouwen de fundering van dit stuk weg over een lengte van twintig meter geheel opnieuw op. Dit is bedoeld als maatregel om de kans op verdere verzakking tijdens de werkzaamheden te verkleinen." Vanwege de veiligheid van wegwerkers en weggebruikers wordt de Afsluitdijk vannacht volledig afgesloten.

Versterking Afsluitdijk

Bouwconsortium Levvel werkt in opdracht van Rijkswaterstaat tot en met 2022 aan de versterking van de Afsluitdijk. Ook worden extra spuisluizen en gemalen gebouwd om meer water te kunnen afvoeren van het IJsselmeer naar de Waddenzee.