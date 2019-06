Verkeer Afsluitdijk vanaf vandaag over één weghelft: "Hou de verkeersinformatie in de gaten"

DEN OEVER - De grote geplande werkzaamheden aan de Afsluitdijk gaan vandaag een nieuwe fase in. Automobilisten moeten tot 2023 rekening houden met hinder, en voor fietsers is de dijk op een aantal spaarzame zondagen na zelfs helemaal afgesloten.

Er is veel om te doen geweest maar de werkzaamheden aan de Afsluitdijk zijn sinds april toch echt van start gegaan. Joost van de Beek van Rijkswaterstaat vertelt bij NH Radio wat automobilisten precies te wachten staat.

"Het gaat zorgen voor de nodige overlast en vertragingen", geeft hij toe. Door de omvangrijke werkzaamheden zal het verkeer op verschillende momenten van beide kanten over één weghelft moeten, wat voor files en vertragingen kan zorgen.

"Er gaat heel veel gebeuren. De Afsluitdijk is toe aan een grote opknapbeurt. De dijk wordt in zijn geheel gesterkt, er komen twee nieuwe spuisluizen, twee nieuwe stormvloedkeringen, er wordt een kabel aangelegd voor een windmolenpark en de weg wordt nog gereconstrueerd. Eigenlijk alles wordt aangepakt", vertelt van de Beek. De werkzaamheden zijn de grootste werken die aan de dijk worden verricht sinds de opening in 1933.

Van de Beek raadt automobilisten aan om de actuele verkeersinformatie goed in de gaten te houden. Inschatten hoe ver de files op zullen lopen is namelijk onmogelijk: "Dat zal echt van dag tot dag verschillen. Als mensen de fileinformatie goed in de gaten houden, weten ze precies hoe lang ze straks eventueel in de file komen te staan."