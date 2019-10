Rilana (9) trekt stoute schoenen aan en vraagt burgemeester om vernieuwde speeltuin

AVENHORN - De speeltoestellen zijn oud, sommigen zijn weggehaald en het is allemaal niet meer zo veilig. De 9-jarige Rilana uit Avenhorn vindt dat er wat moet gebeuren aan de speeltuin voor haar huis. Ze trok onlangs de stoute schoenen aan en schreef een brief naar burgemeester Jan Franx. De burgemeester nodigde haar uit en samen bedachten ze een plan de campagne.

"Onze speeltuin is heel oud en de toestellen zijn verkleurd. Ook is de evenwichtsbalk weggehaald, maar daar kwam niets voor terug", vertelt Rilana in haar brief aan de burgemeester. Zij legt uit dat ze ook uitdagende toestellen mist en daardoor helaas naar een andere speeltuin gaat.

Lees ook: Kleine man, grote idealen: Jeffrey (7) ruimt plastic in de buurt op voor betere toekomst

Ook uit zij haar zorgen over hangjongeren. "Als het donker is zitten ze soms in het huisje. En de speeltuin is niet meer zo veilig voor kleine kinderen, want een deel van het hek is weggehaald."

Samen stand van zaken bespreken

Ze vraagt de burgemeester daarmee of de speeltuin voor haar huis een opknapbeurt mag krijgen. Franx vond het een sympathieke brief en nodigde Rilana uit in het gemeentehuis om samen de stand van zaken door te nemen. "Gelukkig stond de speeltuin al op de planning om in 2020 op te knappen, dus het komt goed uit", vertelt hij.

Zelf buurtonderzoek

Omdat de burgemeester graag samen met Rilana wil kijken naar de beste invulling van de opknapbeurt, heeft hij met haar afgesproken dat zij met buurtkinderen gaat kletsen om te vragen wat zij allemaal het liefste willen in de speeltuin. Ze mag dan met dit voorstel bij hem langskomen, waarop de gemeente hiermee aan de slag gaat.

Daarnaast geeft een woordvoerder van de gemeente aan bij NH Nieuws dat het signaal van de hangjongeren sowieso wordt doorgegeven aan de jongerenwerkers in Avenhorn. "Maar ook de burgemeester heeft veiligheid in zijn portefeuille, dus misschien dat hij daarnaast ook een keer langsgaat om daar met ze te praten."