Kleine man, grote idealen: Jeffrey (7) ruimt plastic in de buurt op voor betere toekomst

BLOKKER - De 7-jarige Jeffrey van Eekelen uit Blokker vindt het maar niks, dat plastic en zwerfafval op straat. Daarom zet hij aanstaande zaterdag zijn beste beentje voor en organiseert hij tijdens de World Cleanup Day een opruimactie in zijn buurt.

Jeffrey zag een tijdje geleden de televisiereclame van de Plastic Soup Foundation. Daarin vertelt de stichting over het feit dat er in de toekomst meer plastic in de zee zal liggen dan vissen.

Lees ook: Eerste keer World Cleanup Day in Haarlem

Veel indruk gemaakt

"Hier schrok Jeffrey heel erg van", vertelt zijn moeder Marion. "Dat heeft heel erg veel indruk op hem gemaakt." Maar volgens zijn moeder was hij altijd al bewust van zwerfafval. "Als we dan over straat liepen en iemand gooide iets op de stoep in plaats van in de prullenbak, noemde hij op dat hij dat niet leuk vond. Soms zegt hij ook wel eens uit het niets: mam, kom. We gaan rondom ons huis opruimen."

'Mam, ik wil ook meedoen'

De World Cleanup Day enthousiasmeerde de jonge Jeffrey om ook actie te ondernemen. "Mam, ik wil ook meedoen en helpen." En zo geschiedde. Samen met zijn moeder maakte Jeffrey een opruimactie aan op de website van de stichting.

Lees ook: Cleanup Tour 2019 eindigt in Zandvoort: 10.991 kilo afval opgeraapt

Hij hoopt dat er veel mensen hem komen helpen in zijn buurtje in Blokker. "Er zijn nog niet super veel aanmeldingen, maar hij heeft zijn vriendjes van de speeltuin in ieder geval al opgetrommeld", lacht zijn moeder.