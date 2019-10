Amsterdamse politie volgt grijpgraag zakkenrollersduo tijdens urenlange strooptocht

AMSTERDAM - Twee leden van het Prioteam Team Openbaar Vervoer hebben vorige week een stedentrip gemaakt toen ze achter twee treinzakkenrollers aan zaten. Het begon op het Centraal Station van Amsterdam.

De twee mannen van Roemeense afkomst werden op het perron ontdekt toen ze een dame probeerden te 'rollen' bij het instappen in de trein. "Eén van de twee mannen was al een bekende zakkenroller. Hij liep in 2017 al tegen de lamp. Dat betekende dus niet veel goeds", schrijft de Amsterdamse politie op Facebook.

Gestolen lunch

De agenten besloten de dieven niet meteen aan te houden, maar te volgen in afwachting op meer bewijs tegen de spoorwegdelinquenten. "Het tweetal bleef in de trein zitten naar Leiden", vervolgt de politie. "Daar stapten ze uit en zij pleegden in het station bij twee winkels een diefstal. Een paar worsten bij de Hema en wat drankjes van Albert Heijn. Na deze gestolen lunch deden ze opnieuw een poging tot zakkenrollerij."

Stationbandiet 1 sprak het slachtoffer aan en terwijl ze afgeleid was probeerde nummer 2 haar te rollen. Toen dit mislukte, besloten ze hun geluk elders te beproeven. Ze stapten in de trein naar Den Haag. Op de voet gevolgd door het Prioteam.

Lege handen

In Den Haag verlieten ze het station en stapten over op een tram. Ook daar probeerden ze iemand te rollen. "Het slachtoffer trapte niet in de truc en het tweetal stond wederom met lege handen. Uiteindelijk probeerden ze hun zakkenrollers activiteiten voort te zetten op een busplatform. Dat bracht hen ook al niet verder."

Toen ze vervolgens na mislukking nummer zoveel de rooftocht besloten te staken werden ze aangesproken door een aantal Boa's omdat ze aan het zwartrijden waren. Politie Amsterdam: "Toen ze de bon kregen uitgereikt, kregen ze daarna ook meteen een setje handboeien om. De volgactie duurde ruim 3 uur, maar dat resulteerde in voldoende bewijs voor strafrechtelijke vervolging."