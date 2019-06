Zakkenrollers verstoppen peperduur horloge in Amsterdamse hotelkamer

AMSTERDAM - In een hotelkamer in Amsterdam heeft de politie gisteren onder meer een gestolen horloge van 23.000 euro gevonden.

Twee zakkenrollers hadden zaterdag geprobeerd iemand van zijn horloge te beroven op de Prinsengracht. Een getuige zag dit gebeuren, filmde het en alarmeerde de politie. Die wist de zakkenrollers even later in de kraag te vatten.

De zakkenrollers bleken bekenden van de politie te zijn en ook in Duitsland en Denemarken te hebben toegeslagen. De mannen hadden twee hotelkaarten bij zich. Via Facebook deed de politie een poging om te achterhalen van welk hotel die waren.

Peperduur

Het bericht werd massaal gedeeld en dat leverde de gouden tip op: gisteren vond de politie in het bewuste hotel de buit van de zakkenrollers. Daarbij werd ook het peperdure horloge van het merk Breguet gevonden.

Volgens de politie is er nog geen aangifte gedaan van diefstal van het prijzige horloge. De politie is dan ook op zoek naar de eigenaar. Mensen die meer weten, kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844.