Alkmaars verzorgingstehuis van de regen in de drup: kelder staat totaal blank

ALKMAAR - Het begon allemaal met een kleine lekkage in de keuken, maar al snel stond de kelder van verzorgingstehuis De Nieuwpoort in Alkmaar compleet blank. Met man en macht wordt er nu gewerkt om de waterschade binnen de perken te houden.

"Een collega vertelde dat hij een hard golvend geluid van beneden hoorde komen. Toen we gingen kijken begon het net enorm te stromen. Binnen no-time stond er echt dertig tot veertig centimeter water", vertelt huismeester Jerry Schouten. Er zit waarschijnlijk een lek in de rioleringsbuit en daar is moeilijk bij te komen omdat er vorig jaar is verbouwd. "In het ergste geval moet er een graafmachine bij komen. Want dit kan vannacht niet zo verder."

Ja, als het water nog meer stijgt gaan er dingen - zoals de elektriciteit - uitvallen", zegt brandweerman Bart IJpelaan. "Er wonen hier natuurlijk alleen maar oudere mensen. Daarom is er wel urgentie om dit op te lossen."

Het belangrijkste

De inwoners merken vooralsnog weinig van de lekkage. Schouten: "Ik heb de liften tijdelijk stil moeten zetten, maar ook die doen het weer. Gelukkig hebben de mensen hier nergens last van. Dat is toch het belangrijkste."