Provincie staat blank door hevige regenval: KNMI geeft code geel af

NOORD-HOLLAND - Het KNMI heeft code geel afgegeven vanwege de hevige regenbuien in onze provincie. Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers extra op te letten als zij zo in de auto stappen.

De plaatselijke wateroverlast is groot, zegt het KNMI. Met name in het zuidelijke deel van Noord-Holland zal het de komende uren nog flink doorregenen. Volgens weerman Jan Visser zijn de hevige buien bijzonder, maar niet uniek.

Overlast

In onder andere Beverwijk, Heerhugowaard en Heiloo staan er straten blank. In Alkmaar heeft een verzorgingstehuis ernstig last van de buien en is de brandweer aanwezig om te helpen. In Hoorn zorgt een sinkhole in de snelweg voor vertraging op de weg.

Lees ook: Flinke plassen water en overlast door heftige plensbuien in de provincie

Eerder deze maand liepen tijdens een grote regenbui de straten van Haarlem en Zandvoort al helemaal onder. Auto's stonden toen bijna tot hun wielen volledig in het water.