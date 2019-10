Caravan schiet los van trekhaak en belandt in Uitgeester sloot

UITGEEST - Een caravan is vanmiddag in Uitgeest in het water beland. De onlangs van vakantie teruggekeerde eigenaar was onderweg naar de stalling, toen de mobiele woning op Busch en Dam losraakte van de auto en in de sloot belandde.

Een nieuwe vakantie met de caravan - die de eigenaar lang geleden had aangeschaft - zit er niet in: de caravan raakte flink beschadigd, en is door een bergingsbedrijf afgevoerd.

Lees ook: Caravan door harde wind in water geblazen in Schoorl

Over de oorzaak van het ongeluk bestaat onduidelijkheid, al laten getuigen weten dat de eigenaar de caravan - ondanks een dubbelcheck - niet goed had aangesloten op de trekhaak van z'n auto.